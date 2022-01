Mersul trenurilor pe ruta Baia Mare – Jibou. Degajare de fum la locomotiva trenului Regio 4044

Stiri pe aceeasi tema

- Locomotiva unui tren Regio care urma sa ajunga in gara din municipiul Baia Mare a luat foc la intrarea in comuna Miresul Mare, iar calatorii s-au autoevacuat, fara a fi inregistrate victime, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Cornel Babus.

- Circulația feroviara pe ruta Brașov- București Nord, in aceasta noapte, a fost afectata de caderea unui copac intre Valea Larga și Comarnic, ceea ce a dus la o intarziere de circa doua ore la sosirea in Capitala. Traficul feroviar a fost oprit temporar pe raza Sucursalei Regionale CF București, intre…

- Tradiții, colinde, straie populare, horinca, mancaruri delicioase, plimbari cu mocanița, cu toate acestea ne așteapta de Craciun proprietarii de pensiuni din Maramureș. Mai este foarte puțin pana la Craciun. Proprietarii de pensiuni din Maramureș, locul unde tradiția este la ea acasa s-au pregatit pentru…

- Un neamț a reușit sa bage in spital o femeie, dar și sa blocheze traficul pe mai bine de 10 km, in plina ora de varf, dupa ce nu ar fi pastrat distanța corespunzatoare fața de autoturismul care circula in fața sa. Accidentul a avut loc pe DN17, in apropierea localitații Crainimat. „Protagonistul” este…