- Traficul feroviar a fost blocat, marti, pe magistrala 300 Cluj-Napoca - Oradea, in urma unei defectiuni tehnice, in judetul Bihor, circulatia mai multor trenuri este afectata, a anuntat Centrul Infotrafic. Circulatia feroviara s-a reluat fara probleme, dupa remedierea defectiunii, informeaza News.ro.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara a fost reluata fara probleme pe magistrala 300 Cluj - Oradea, dupa remedierea defectiunilor tehnice dintre statiile CF Vadu Crisului - Suncuius, judetul Bihor. Transporturi Societate Comunicat de presa

- Trei trenuri care se deplasau marți dimineața pe relația Cluj-Oradea și retur s-au defectat in linie curenta. Circulația feroviara in zona a fost blocata și traficul feroviar al altor șase trenuri a fost afectat. Problemele au aparut pe magistrala 300 Cluj – Oradea, intre stațiile CF Vadu Crișului –…

- Doua trenuri s-au defectat pe ruta intre Cluj-Napoca și Oradea, relateaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe magistrala 300 Cluj – Oradea, intre stațiile CF Vadu Crișului – Șuncuiuș, județul Bihor, trei trenuri care se deplasau intre Cluj-Oradea…

- Un accident rutier mortal s-a produs luni seara pe șoseaua Cluj-Napoca – Oradea, intre localitațile Morlaca și Poieni. Traficul auto a fost blocat pe ambele sensuri de mers. In jurul orei 18.40, au fost alertate un echipaj medical SMURD și unul de Ambulanța, precum și o autospeciala cu modul de descarcerare.…

- Trafic ingreunat in șapte județe din Romania din cauza ceții care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri și, izolat, sub 50 metri, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR). Este vorba despre afectarea mai multor artere rutiere din Iași, Cluj, Bistrița-Nasaud,…

- Accident grav in județul Bihor! Doi oameni au murit și doi au fost raniți, vineri sera, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal pe DN 76 Oradea-Beiuș, in localitatea Hidișelu de Sus. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 76 Oradea – Beiuș, in zona localitații…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe DN 1F (DE 81) Zalau -Cluj-Napoca sa conduca cu foarte prudent, sa utilizeze proiectoarele si lampile de ceata, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu efectueze manevre periculoase…