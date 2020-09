Mersul în vîrful degetelor ajută la slăbit Cercetatorii au studiat relația dintre poziția piciorului in timpul mersului și energie. Eficient pentru pierderea intensa in greutate s-a dovedit a fi mersul pe virfuri. Oamenii de știința americani de la Universitatea din Utah au demonstrat ca mersul regulat pe virfuri contribuie la pierderea activa in greutate. Experții ne sfatuiesc sa mergem astfel in fiecare zi cite cinci minute, scrie korres Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Experimentele efectuate cu particule de SARS-CoV-2 au demonstrat ca noul patogen rezista mult mai mult in condiții specifice toamnei decat s-a crezut inițial. Daca pe timpul verii, particulele virusului ”traiesc” pe diferite suprafețe de la doua la cinci ore, toamna el poate ramane activ chiar și 30…

- Cercetatorii de la Universitatea din Manchester au dezvaluit ca persoanele care au peste 1.80 metri inalțime au de doua ori mai multe șanse sa se infecteze cu coronavirus. Ce se intampla daca ai mai mult 1.80 metri inalțime Faptul ca ești barbat, dar și sa ai o sanatate precara, sunt cunoscuți mai mulți…

- Recent, Cercetatorii de la King’s College London din Marea Britanie au identificat sase tipuri distincte de coronavirus dupa ce au analizat datele colectate de la o aplicatie de urmarire COVID-19. Ei au transmis ca fiecare tip de boala are un anumit grup de simptome. Oamenii de stiinta spun ca aceste…

- Cercetatorii din Rusia au numarat și au clasificat toți melcii din Arctica. Acest lucru va ajuta la studierea modului in care schimbarile climatice ii afecteaza. Cercetatorii de la Universitatea din Sankt Petersburg au facut publice toate informațiile cunoscute pina in prezent despre compoziția speciei…

- Cercetatorii au reușit sa demonstreze ca utilizarea pesticidelor este direct legata de raspindirea bolilor parazitare. Anual de acest lucru ar putea fi afectați milioane de oameni. Oamenii de știința de la Universitatea din California, Berkeley, au descoperit ca folosirea pesticidelor și a altor chimicale…

- Oamenii pot auzi ce li se spune, chiar și in ultimele minute ale vieții. Un studiu realizat de Universitatea din Ritan Columbia s-a axat pe pacienții care se trec de la viața la moarte atunci cand organismul incepe sa se "deconecteze", transmite Times. Acesta este primul studiu in cadrul caruia au fost…

- Am mai spus-o inainte și o mai spunem și acum: COVID-19 este o boala respiratorie mult mai periculoasa decat gripa. Cu toate acestea, cele doua infecții virale au unele simptome asemanatoare, cum ar fi febra și tusea. In așteptarea urmatorului sezon gripal in toamna și iarna, cercetatorii de la Universitatea…

- Un studiu realizat de cercetatorii din Marea Britanie arata ca noul coronavirus poate provoca o serie de probleme neurologice in randul pacientilor care au facut o forma severa a bolii, scrie CNN. Printre afectiunile neurologice constatate in cazul persoanelor sub 60 de ani care au avut forme severe…