Stiri pe aceeasi tema

- Liderii tarilor Uniunii Europene vor transmite, cu ocazia summitului extraordinar programat miercuri, un mesaj de solidaritate cu opozitia din Belarus. In plus, vor cere Rusiei sa nu se implice in criza politica de la Minsk, afirma oficiali UE citati de agentia de presa Reuters. „Drumul spre iesirea…

- Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, transmit Reuters si dpa potrivit…

- Germania, care detine în prezent Presedintia Consiliului UE, a propus luni Uniunii Europene sa analizeze posibilitatea de a impune noi sanctiuni asupra Belarusului, dupa scrutinul prezidential si actiunile de reprimare, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Uniunea Europeana…

- Mai mult de 50 de persoane au fost retinute la Minsk si peste 120 la nivel national, dupa protestele masive din Belarus, produse ca urmare a faptului ca Aleksandr Lukasenko este aproape sa castige al saselea mandat consecutiv de președinte, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna, preluata…

- Presedintia germana a Consiliului Uniunii Europene intentioneaza sa organizeze, in septembrie, o reuniune prin videoconferinta intre liderii Uniunii Europene si ai Chinei, afirma surse guvernamentale de la Berlin citate de publicatia germana Suddeutsche Zeitung, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni, relateaza News.ro, care citeaza AFP. …

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) va ramane fara conducere la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce tratativele vizand prelungirea temporara a mandatelor principalilor lideri ai organizatiei s-au soldat cu un esec, au indicat marti diplomati citati de dpa, potrivit Agerpres.…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) va ramane fara conducere la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce tratativele vizand prelungirea temporara a mandatelor principalilor lideri ai organizatiei s-au soldat cu un esec, au indicat marti diplomati citati de dpa. Cele…