Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin considera prezența trupelor ruse in Arctica o parte „absolut necesara” a dezvoltarii militare a țarii, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de CNN.

- In ultimele 24 de ore (04 - 05 aprilie 2021), in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 10 699 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 4 936 traversari persoane, dintre care 3 022 treceri la frontiera moldo-romana, 1 035 treceri la frontiera…

- Austria va comanda cel mai probabil 1 milion de doze de vaccin anti-Covid Sputnik V saptamana viitoare, a anunțat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, potrivit Hotnews , care citeaza Reuters. Cancelarul nu a precizat insa daca țara sa va aștepta aprobarea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) inainte…

- Angela Merkel, Emmanuel Macron și Vladimir Putin au avut marți, 30 martie, in cadul unei videoconferințe, un schimb de opinii vizand cooperarea in cateva probleme internaționale la zi, incluzand vaccinurile anti-Covid-19, vaccinul rus SputnikV, situația opozantului rus Aleksei Navalnii, situația din…

- Rusia concentreaza in prezent forte armate in apropiere de frontierele Ucrainei dinspre sud, est si nord, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii ucrainene, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak.

- Germania se afla intr-un al treilea val al pandemiei de coronavirus, le-a spus marti cancelarul Angela Merkel parlamentarilor din cadrul partidul ei conservator, relateaza Reuters, care citeaza doua surse care au participat la intalnire. ”Acum suntem in al treilea val”, a afirmat ea potrivit surselor…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a apreciat joi drept "partial admisibila" plangerea depusa de Ucraina impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in 2014, o decizie pe fond urmand sa intervina "la o data ulterioara", relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel considera ''problematica'' inchiderea de catre mai multe retele de socializare a conturilor presedintelui SUA in exercitiu Donald Trump, a declarat luni purtatorul ei de cuvant, care insa a apreciat favorabil practica recenta a acestor retele de a-i adnota mesajele…