Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a invitat-o la Bucea, sa vada ce a facut aliatul ei Vladimir Putin. Angela Merkel, fostul cancelar german, a preferat, insa, sa plece in vacanța in Italia. Dupa ce și-a incheiat mandatul de cancelar, Angela Merkel a declarat ca ar dori sa calatoreasca din nou…

- Conform publicației Fanpage.it, acum cateva zile, un vas cu peste o suta de oameni din Libia, la bord, s-ar fi avantat in Marea Mediterana, cel mai probabil, cu scopul de a ajunge in Italia. Din pacate, așa cum s-a mai intamplat, vasul a naufragiat și aproape toți cei aflați la bord au murit. Numai…

- Directorul OMV a anuntat miercuri ca grupul austriac va continua sa plateasca in euro pentru gazele cumparate din Rusia, in pofida deciziei presedintelui Vladimir Putin conform careia Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre ”tarile ostile”. „Desigur…

- Lumea se mișca. Ia atitudine. Iși spune opinia. Incepand din aceasta seara, 24 februarie, la Roma, Colosseumul s-a luminat in culorile drapelului Ucrainei, adica in galben și albastru. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Patrimoniului Cultural și al Activitaților și Turismului, Dario Franceschini.…

- Deși traim in mileniul al treilea și ai zice ca nu mai sunt valabile regulile și legile Evului Mediu, aflam des, din pacate, despre casatorii aranjate, despre batai, despre violențe, despre abuzuri, mai ales cu privire la fetele și la femeile de religie islamica. O fata de 19 ani, originara din Bangladesh,…

- Daca la noi, in multe zone, se trezește omul cu ursul in bucatarie sau la intrarea in hotel, in orașul celor șapte coline, și am numit Roma, in centru și pe strazile laturalnice, vin mistreții. Intotdeauna in grup. Sau, poate, in familie. Ca și in Romania, unde urșii cauta mancare, și in regiunea Lazio,…

- Roma se pregatește, din nou, de proteste. 14 februarie, cunoscuta ca Ziua Indragostiților, tinde sa devina ziua nesupunerii civile și a victoriei impotriva guvernelor lumii. Cel puțin, așa spera italienii care sunt impotriva vaccinului și a Green Pass. Ei se aduna, și se cheama, și se mobilizeaza, și…

- Pentru ca toate-n lume au nu doar un nume, ci și o zi de naștere, și pizza se incadreaza in acest grafic. Și, daca pe 9 februarie, este ziua mondiala a acestui delicios preparat, pe 17 ianuarie este in sarbatoare pinsa romana. Aceasta este o alternativa la pizza clasica, realizata cu un amestec de faina…