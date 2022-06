Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Motivul pentru care o școala din Buzau i-a atras atenția președintelui Klaus Iohannis se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In contextul Zilei Mondiale a Mediului și a Zilei Invațatorului, președintele Klaus Iohannis va vizita Școala Gimnaziala nr. 11 din municipiul Buzau. Șeful statului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va vizita marti, Scoala Gimnaziala numarul 11 din Municipiul Buzau, in contextul Zilei Mondiale a Mediului si a Zilei Invatatorului, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Un parașutist militar a murit la antrenament, transmite Digi24. Incidentul s-a petrecut, miercuri, in Buzau. Potrivit primelor informații, parașuta militarului nu nu ar fi funcționat. Ministerul Apararii Naționale este așteptat sa ofere detalii in acest caz. Raluca Dan The post Un parașutist militar…

- Politicienii și președintele Klaus Iohannis sunt codașii topului increderii la romani, arata datele unui sondaj CURS. Conform cifrelor, cea mai mare incredere o au cetațenii in Biserica și Armata. Sondajul releva ca 67% dintre romani au multa si foarte multa incredere in Biserica, iar 64% au incredere…

- In fiecare an, pe 15 aprilie, intreaga lume recunoaste imensa contributie a artistilor la imbogatirea culturii si spiritualitatii noastre, sarbatorind Ziua Mondiala a Artei. Aceasta data a fost aleasa, in mod simbolic, in memoria unui artist complet: sculptorul, pictorul, arhitectul și inventatorul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca marți se va decide alocarea voucherelor de 50 de euro, o data la doua luni, catre persoanele cu venituri mici. ”Exista un buget de 700 de milioane de euro. Vom avea mai multe masuri, se va conveni, dar mergem in logica celor 50 de euro, o data la […] The…

- Avionului presedintelui SUA Joe Biden a aterizat vineri la Rzeszow, la 100 km de frontiera ucraineana, relateaza AFP și Agerpres. In primele ore ale vizitei sale de doua zile in Polonia, Biden se intalnește cu militarii americani stationati in acest oras și va face o vizita intr-un centru de primire…

- Consiliul orasului Mariupol a transmis, duminica dimineața, ca fortele ruse au bombardat sambata o scoala in care se adaposteau 400 de oameni. Nu exista inca informatii certe despre victime, relateaza BBC. Intr-o actualizare pe canalul de Telegram, Consiliul orasului Mariupol a transmis ca imobilul…