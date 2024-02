Mercurul, interzis in electrice și electronice din 2025 in UE. Ce trebuie sa facem cu produsele vechi ca sa nu ne imbolnavim! Mercurul era folosit pana acum in multe tipuri de echipamente, de la ecranele de laptop, becuri fluorescente compacte, baterii, barometre, pana la unele mașini de spalat, congelatoare, incalzitoare și uscatoare de rufe de generație veche. Milioane de oameni au inca in case acest tip de produse, care mai devreme sau mai tarziu vor ieși din uz. Aici intervine modul in care consumatorii vor proceda cu ele: daca le arunca la gunoiul menajer sau in mediul inconjurator sau le…