- Mercedes va produce 10.000 de aparate de respiratie artificiala pentru guvernul Marii Britanii, la uzina din Brixworth, în care construieste motoare de Formula 1, informeaza motosport.com, conform News.ro. Modelul UCL-Ventura, proiectat de Mercedes-AMG High Performance Powertrain împreuna…

- "Au fost deja comandate 150 de ventilatoare si imediat ce vor ajunge in Romania le vom putea trimite rapid in tarile care au nevoie de ele, bineinteles in Spania si Italia", a spus Ursula von der Leyen. Intrebata de strategia Comisiei Euroepene pentru rezolvarea crizei de materiale medicale, Ursula…

- Uniunea Europeana va suspenda reglementarea prin care se cere companiilor aeriene sa opereze majoritatea zborurilor programate, altfel isi pierd dreptul asupra sloturilor de pe aeroporturi, pentru a le ajuta dupa ce epidemia de coronavirus (Covid-19) s-a extins, a declarat marti presedintele Comisiei…

- Preedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ridicarea niveului de risc privind noul coronavirus de la moderat la ridicat, in Uniunea Europeana potrivit AFP si Reuters citate de Agerpres.Von der Leyen a facut aceasta afirmatie intr-o conferinta de presa alaturi de comisarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri dimineata, o intalnire cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa ce lucrarile reuniunii extraordinare a Consiliului European pe tema bugetului multianual al UE pentru perioada 2021-2027…

- Intrevederea premierului Ludovic Orban cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și declarații comune de presa: Ursula von der Leyen: Buna dimineata! Imi face o deosebita placere și onoare sa il avem pe premierul Romaniei astazi aici, pe domnul Ludovic Orban. Ce placere sa va revad și…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o declaratie de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca vor discuta despre evolutiile pozitive din Romania, despre faptul ca tara noastra este un partener angajat in atingerea obiectivelor Uniunii Europene, dar si despre…

- UPDATE – Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Ludovic Orban are, joi, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discutiile vizand, printre altele, bugetul UE si Pactul Verde european. ‘Este o ocazie excelenta pentru a-i prezenta presedintelui Comisiei…