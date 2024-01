Mercedes de vanzare. ANAF scoate la licitație pentru prima oara un Mercedes-Benz model Sprinter din 2007. Anunțul postat de ANAF „DGRFP Ploiesti, AJFP Teleorman, va face cunoscut ca, in data de 25.01.2024, ora 11.00, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului POMPILEX SRL, prima licitatie: Mercedes-Benz model Sprinter, pret de evaluare 33.300 lei (exclusiv TVA)”, anunțaANAF in comunicatul postat pe pagina de Facebook a institutiei. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la…