Meniu scandalos al parlamentarilor a fost aprobat pe 2022. Cu 15 lei mănânci ca la 4 stele Meniu scandalos al parlamentarilor pe 2021 a fost apropat. Cu 15 lei mananci ca la 4 stele. Pe fondul scumpirilor alimentelor de baza, care fac viața majoritații romanilor din ce in ce mai grea, cel mai profitabil este sa fii ales in Parlament și Senat. Noul meniu ce a fost aprobat luna acesta pentru 2021 la restaurantul aleșilor din Palatul Parlamentului ramane imun la inflație. Situat in cea mai scumpa cladire din Romania, prețurile sunt mai mici decat la o cantina studențeasca. Aleșii neamului pot lua un meniu complet și cu 10 lei iar cu 15 lei se pot ghiftui cu un meniu premium, vita cu mango… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

