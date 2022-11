Carnea de mangalița constituie noua atracție a romanilor pentru masa de Craciun, inclusiv pentru restaurante, chiar daca este mai scumpa. De sarbatori, producatorii anunța prețuri mai mari cu circa 10%. Clienții apreciaza carnea de mangalița, deoarece este mai sanatoasa decat alte produse din porc, iar, in plus, gustul le aduce aminte de vremurile de odinioara, mai ales ca rețetele sunt transmise din generație in generație. „In toba se baga ce este mai bun de obicei. Adica tot ce inseamna carnea de la cap, mai este carnea de la gusa. Reteta o am de cand faceam toba cu bunicul. Eram pe la 18 ani…