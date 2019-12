Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul e sarbatoarea care ne fascineaza, ne inspira in mod deosebit și ne face mai buni. De aceea, ca in fiecare an, toata luna decembrie diferiți expozanți vin in Arena Mall in haine de sarbatoare sa expuna obiectele handmade realizate cu truda tot anul. Va așteptam cu drag in numar cat mai mare…

- Duminica a III-a din Advent pune un accent deosebit in liturgia cuvantului pe a doua venire a lui Isus cu un scop bine definit: intarirea credintei spre o mai mare bucurie a inimii. Craciunul, momentul istoric in care Cuvantul lui Dumnezeu facut om apare in lume, reprezinta inceputul mantuirii. Din…

- Duminica dimineața, incepand cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor Intregirii Neamului din Cimitirul Eroilor „Poligonul de tragere” din strada Constanței a avut loc o festivitate oficiala de depunere de coronae și jerbe de flori. Vremea a ținut cu cei prezenți la ceremonie, soarele luminand crucile din…

- Vremea frumoasa de toamna de la inceput de saptamana a fost un bun prilej de plimbare pentru bacauani. Cei care au ales sa faca acest lucru pe la orele pranzului au avut surpriza intalnirii in Piața Tricolorului cu Mircea Diaconu. Puțin inainte de ora 12.00, singur și simplu imbracat, Mircea Diaconu…

- Duminica, echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 va debuta in campionatul Ligii a III-a, intalnind, pe teren propriu ,Zimbrul Tulcea Le poate merge bine pisicilor pe o vreme…caineasca? Sigur ca nu! Vremea urata de duminica trecuta nu le-a priit nici „Pisicilor Roșii”. Echipa de fotbal feminin…

- Zeci de persoane au blocat, in aceasta dupa amiaza, Calea Marașești din Bacau, in zona Orizont, in memoria tanarului de 27 de ani, ucis intr-un accident de motocicleta, vineri. Știre in curs de actualizare. Articolul Au blocat Calea Marașești in memoria motociclistului ucis in accidentul de vineri apare…

- Prietenii tanarului motociclist care a murit, ieri, intr-un accident rutier pe Calea Marașești din Bacau doresc sa-i aduca un ultim omagiu și sa aprinda o lumanare in stația de autobuz de la Orizont. „Duminica, de la ora 17:00, vom aprinde o candela in statia de taxi de la Orizont pentru Vlad!” au postat…

- Un cumplit accident a avut loc, in urma cu mai puțin de o ora, in zona „Orizont” din Bacau. Un motociclist care circula regulamentar a intrat intr-un taximetru care i-a taiat pur și simplu calea. Martorii povestesc ca șoferul de taxi, care venea dinspre Centru, nu s-a asigurat cand a vrut sa faca manevra…