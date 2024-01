Stiri pe aceeasi tema

- Petru Cadar, fotbalist de legenda al Brașovului a primit titlul de cetațean de onoare al municpiului. Inaintea Craciunului, Petru Cadar (75 de ani), fotbalist important al Brașovului, a mai primit o distincție pentru performanțele sale sportive. A fost numit cetațean de onoare al municipiului. Consiliul…

- Mai multe proiecte de hotarare pentru acordarea titlului de cetațean de onoare al Municipiului Timișoara au intrat marți, 19 decembrie 2023, in atenția Consiliului Local, la propunerea primarului Dominic Fritz.

- Mai multe proiecte de hotarare pentru acordarea titlului de cetațean de onoare al Municipiului Timișoara au fost supuse astazi la vot in consiliul local, la propunerea primarului. „Titlul de «Cetatean de Onoare» reprezinta cea mai inalta distinctie acordata de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara…

- Mai multe personalitați cu activitate importanta pentru Timișoara sunt propuse consilierilor locali pentru acordarea titlului de cetațean de onoare al Municipiului Timișoara, proiectele de hotarare in acest sens fiind pe ordinea de zi a ședinței plenului de marți. Titlul de „Cetatean de Onoare” reprezinta…

- Preasfințitul Parinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a fost desemnat joi cetațean de onoare al județului Bistrița-Nasaud. Titlul, conferit de Consiliul Județean Bistrița Nasaud, a fost acordat celor care „și-au pus amprenta asupra vieții culturale, religioase, economice și sociale din…

- Episcopul greco-catolic Ioan Balan a fost declarat post-mortem „Cetațean de onoare” al orașului Teiuș, in cadrul unei solemnitați desfașurate marți, 21 noiembrie 2023, in Biserica Greco-Catolica „Intrarea in Biserica a Maicii Domnului”, la finalul slujbei dedicate hramului lacașului de cult, oficiate…

- Trecea prin fața cuvintelor cu palaria in mana Orice școala din lume l-ar dori și astazi ca Profesor. Nu doar pentru ca era poliglot – ,,O limba straina”, imi spunea, ,,poate fi invațata intr-o luna de zile!” –, ci datorita faptului ca se dedica atat de intens discursului didactic, incat reprezenta…

- „Și inima mea canta la 50 de ani de Pro Musica!” La propunerea viceprimarului Cosmin Tabara, 9 membri ai formației vor deveni cetațeni de onoare ai Timișoarei. „Știm cu toții, Pro Musica este un simbol drag și prețios al Timișoarei. Unul dintre cele care dainuie, iata, de 50 de ani!