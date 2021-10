Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu e prezentatoare la „Vorbește lumea”, la Pro TV. Dincolo de micul ecran, ea e mama. Are trei baieței cu Radu Valcan, lor le dedica tot timpul atunci cand nu apare la TV. Recent, vedeta a facut o confesiune pe pagina ei de Facebook referitor la relația parinte-copil, a și povestit o experiența…

- “Vom lansa multe piese impreuna, probabil una pe saptamana, doua-trei albume pe an, foarte mult content pe platformele digitale. Nu ne rezumam la nivel național. Veți vedea curand despre ce este vorba, foarte curand”, ne spune solistul Alex Cery.“Cu siguranța va fi un proiect de succes, cu ajutorul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a postat, sambata seara, pe Facebook, o poza din Vama Veche in care apare alaturi de fostul premier Sorin Grindeanu, cu mesajul: ”Florin, noi suntem aici. Tu?!”. Premierul Cițu a declarat, pe 26 iuli, ca nu a fost pe litoral in acest an si nu a facut plaja deoarece nu a…

- Lionel Messi și-a luat ramas bun de la fanii echipei FC Barcelona printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare: fotbalistul argentinian a afirmat ca se va întoarce la gruparea catalana."Mi-as fi dorit sa plec într-un mod diferit, desi presupun ca o despartire nu poate fi niciodata…

- Bateristul The Rolling Stones, Charlie Watts, in varsta de 80 de ani, nu va canta in turneul american al formatiei din cauza ca se recupereaza in urma unei proceduri medicale nespecificate, potrivit news.ro. Formatia a anuntat pe pagina de Facebook ca ii ureaza "insanatosire rapida". Un…

- Disney a decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru toti angajatii sai. In același timp, Walmart a cerut tuturor colaboratorilor sa poarte din nou masti sanitare in zonele in care rata de infectare cu Covid-19 este ridicata. Conform AFP, cei doi mari angajatori au luat aceste decizii…

- Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze. In vreme ce atat Google, cat mai ales Facebook, ofera un anumit nivel de flexibilitate in ceea ce priveste libertatea angajatilor de a lucra de la distanta,…