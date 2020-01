Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile care au impus și susținut oameni șantajabili in poziții de putere, fie ca au fost servicii secrete sau partide, au eșuat lamentabil. Mandarinii precum Teodor Meleșcanu au ajuns sa compromita funcțiile inalte pe care le ocupa și de care se agața, in ciuda probelor cuprinse in documente oficiale. Libertatea…

- Președintele Senatului Teodor Meleșcanu a declarat in emisiunea Adrianei Nedelea ca telegramele diplomatice publicate de Libertatea, care aratau cum el și ceilalți diplomați romani aparau regimul Ceaușescu pe 19 și 20 decembrie 1989 in fața diplomaților straini, sunt ”interpretari personale ale ambasadorilor”,…

- Intr-un raport trimis catre Ministerul de Externe de la Ottawa pe 20 decembrie 1989, ambasada Canadei la București relata veștile despre represiunea sangeroasa de la Timișoara și descria situația tot mai tensionata de la București. ”Tradiționala pasivitate romaneasca este contrazisa acum de studenții…

- Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis, pe Facebook, un mesaj. Unul ironic, dupa prestația președintelui la conferința de presa, dar care face trimitere și la ce a spus Cristian Tudor Popescu in analiza prestației lui Iohannis.Citește și: PNL face…

- Executivul Ludovic Orban a decis, in ședința de azi, abrogarea deciziei de numire a lui Nelu Barbu in funcția de consul la Shanghai. Nelu Barbu, fost purtator de cuvant al Vioricai Dancila, fusese numit, la mijlocul lunii trecut, in funcția de consul, decizie publicata in Monitorul Oficial.Contactat…

- Mai mulți protestatari au așteptat-o, vineri dimineața, pe Viorica Dancila, la sediul Consiliului Județean Timiș, unde aceasta a susținut o conferința de presa. Premierul demis a spus, referindu-se la protest, ca nu acesta este modul de a rezolva lucrurile.In jur de 15 protestatari au așteptat-o,…

- Una dintre cele mai prezente voci media on-line din vestul tarii, PRESSALERT.ro din Timisoara, aniverseaza 10 ani de existenta. Fondatorul site-ului, jurnalistul Dragos Bota, ajuns si el la 25 de ani dedicati presei, a organizat o serie de manifestari la Timisoara pentru a marca acest eveniment. Conferinta…

- Fostul ministru de externe Teodor Meleșcanu a anunțat ca s-a înscris în Forța Naționala, platforma lansata de deputatul Remus Borza pe 9 octombrie, cu o zi înainte de moțiunea de cenzura ce a demis guvernul Viorica Dancila. Borza, fost parlamentar ALDE, ca și Tariceanu, spunea atunci…