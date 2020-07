Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis stated, on Wednesday, that there is a record number of infections with the novel coronavirus reported in the past 24 hours and called for compliance with the rules."Today is a sad day. We have a record number of persons found positive for the novel coronavirus. Over…

- MAE s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in presa la data de 1 iulie, referitoare la identificarea unui focar de coronavirus in orasul Linz si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale de sanatate pentru obtinerea de informatii privind existenta unor cetateni…

- Andrei Marc, fundașul Concordiei Chiajna, a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus și a relatat experiența traita in spital, unde se afla internat de 5 zile. CONTEXT: Concordia Chiajna, echipa antrenata de Florin Bratu, s-a reunit pentru a pregati reluarea sezonului din Liga 2, programata pentru 22…

- Cantarețul Marcel Pavel a fost diagnosticat cu coronavirus și a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, relateaza Agerpres citand surse medicale. Marcel Pavel a fost dus cu izoleta la spital, noaptea trecuta. Artistul se simțea rau de cateva zile, insa credea ca are…

- Cand a inceput criza COVID, Costel G., un roman in varsta de 50 de ani, se afla in custodia unui centru pentru imigrari din Texas, SUA. La inceputul lunii mai, acesta a sunat acasa sa spuna ca are coronavirus. De doua saptamani, fiica sa nu știe nimic despre situația tatalui sau. Intre timp, un avion…

- Amandoi lucrau la acelasi salon, unul a fost diagnosticat sambata si se stia ca a intrat in contact cu 84 de clienti, iar cel diagnosticat duminica ar fi intrat in contact cu 56 de clienti. Atat frizerii cat si clientii au purtat masti de protectie, potrivit autoritatilor care se ocupa de acest caz.…

- Premierul rus Mihail Misustin l-a informat joi pe presedintele Vladimir Putin ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, potrivit Reuters si AFP, a anunțat agerpres.Vorbind la o reuniune televizata, Misustin a sugerat ca prim-vicepremierul Andrei Belousov sa devina prim-ministru interimar pe perioada…

- Premierul Rusiei, Mihail Misustin, a fost diagnosticat ca fiind infectat cu noul coronavirus si a intrat in autoizolare, informeaza postul Russia Today. Mihail Misustin l-a informat pe presedintele Vladimir...