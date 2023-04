Mehedinți: Prinși de polițiști cu droguri de mare risc Patru barbati au fost prinsi de politisti in Mehedinti cu droguri de mare risc, in timpul unor perchezitii. „La data de 27 aprilie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Mehedinți, au pus in executare șase mandate de percheziție la locuințele unor persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare risc și detinere de droguri de risc si mare risc, pentru consum propriu, fara drept“, a precizat IPJ Mehedinti . Ce au descoperit polițiștii in timpul perchezițiilor In urma perchezițiilor, au fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

