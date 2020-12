Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și prințul Harry au facut publica felicitarea de Craciun. Imaginea aleasa de cei doi este o ilustrație cu fiul lor Archie. Fotografia originala a fost facut de mama ducesei la inceputul acestei luni, potrivit CNN.In felicitarea de Craciun, Meghan Markle, prințul Harry și fiul lor Archie…

- Meghan Markle, sotia printului Harry al Marii Britanii, a dezvaluit intr-un articol de opinie publicat miercuri in New York Times ca a pierdut o sarcina, o dezvaluire extrem de personala facuta de un membru important al familiei regale britanice, relateaza Reuters si dpa. Sotia printului Harry a scris…

