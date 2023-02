Meghan Markle, postarea de pe blog care a dat-o de gol. Ce a spus de Kate!

Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle a postat o serie de mesaje acide la adresa soției Prințului William in perioada in care avea loc nunta celor doi. Postarea de pe blogul ei a ieșit a iveala acum și arata ca, in ciuda declarațiilor ei, Meghan Markle era la curent cu activitatea Casei Regale britanice.

- Inainte de a face parte din familia regala britanica, Meghan Markle a scris pe un blog ca iși dorește sa fie o femeie rebela, și nu o prințesa, referindu-se la unul dintre cele mai mari evenimente regale, nunta din 2011 a Prințului William și Kate Middleton.

- Ndileka Mandela, una dintre nepoatele liderului sud-african Nelson Mandela, s-a aratat enervata in publicatia The Australian, de faptul ca printul Harry si sotia sa se folosesc, in documentarul lor Netflix "Live to Lead", de numele bunicului ei, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi…

- Un editorial publicat in tabloidul 'The Sun; de prezentatorul de televiziune Jeremy Clarkson despre sotia printului Harry, Meghan, a devenit articolul care a generat cele mai multe reclamatii trimise vreodata la Autoritatea de reglementare a standardelor din presa britanica, au anuntat marti reprezentantii…

- In vara anului 2016, dupa numai doua intalniri pe fuga, Harry și Meghan Markle aveau sa schimbe parcursul relației lor. Inainte ca toata lumea sa afle ca formeaza un cuplu, cei doi au mers tocmai in Botswana, departe de civilizație, caci se aflau, in aceeași perioada, in concediu, potrivit click.ro.…

- Meghan Markle și prințul Harry au oferit fotografii și videoclipuri nemaivazute pana acum cu Archie și Lilibet in cel mai nou documentar, care a aparut recent pe o cunoscuta platforma de streaming.

- Cu doar cateva zile inainte de premiera primei parți a documentarului despre Ducele și Ducesa de Sussex, noile imagini aparute in spațiul public din producția Netflix au starnit un scandal uriaș. Pozele pe care care Kate Middleton, actuala Prințesa de Wales, și le-ar fi dorit șterse, au fost postate…