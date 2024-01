Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3.500 de proiectile provenite din cel de-al Doilea Razboi Mondial au fost ridicate de echipajul pirotehnic de la ISU Buzau dupa ce angajatii unei societati le-au gasit, in timpul unei lucrari de excavare, in municipiul Ramnicu Sarat. Potrivit ISU Buzau, marti, in timp ce faceau lucrari de excavare…

- Continue reading Romanca pe care Vin Diesel a cerut-o in casatorie, noi dezvaluiri tari: „Trebuia sa fiu nevasta lui Brad Pitt”! E una dintre cele mai frumoase femei din țara at Info real.

- Continue reading Pana și Antonia i-a dat like! Cum arata una dintre cele mai frumoase antrenoare de fitness din Romania cand renunța la haine: O cheama Bogdana și are un trup aproape perfect at Info real.

- Sfantul Daniel este celebrat in calendarul orotodox in data de 17 decembrie, zi in care o mulțime de romani iși sarbatoresc onomastica. Cu acest prilej, le poți transmite rudelor și prietenilor care poarta acest nume unele dintre cele mai frumoase mesaje de Sfantul Daniel. Iata cateva idei de urari…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, la intrare in tara, intr-un automarfar condus de un cetațean roman,... The post Țigari in valoare de 1,5 milioane de euro, descoperite la frontiera Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Dupa o campanie efectuata de Inspecția Muncii au fost aplicate nu mai puțin de 4.143 de sancțiuni. Au fost descoperite nereguli grave care amintesc de tragedia de la Crevedia. „Controalele in cadrul campaniei naționale care a vizat verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul relațiilor…

- Politistii si procurorii au facut, luni, 22 de perchezitii la persoane suspectate de detinerea si oferirea spre comercializare a tutunului maruntit. In urma actiunii, s-au descoperit peste 270 de kilograme de tutun maruntit si 1.139 de kilograme de tutun foi. Citește și Angajații caselor de sanatate…

- Primaria Tureni a anunțat ca lucrarile de excavații de pe șantierul Drumului Expres A3 – Tureni dus la descoperirea a doua situri arheologice de o importanța nemasurata pentru istoria comunei,