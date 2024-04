Mii de nereguli descoperite înainte de Paște în brutăriile din țară! Amenzile au curs râu Angajații de la Inspecția Muncii au demarat controale in domeniul panificației, inainte de venirea Paștelui, și nu mica le-a fost mirarea atunci cand au descoperit mii de nereguli la brutariile și patiseriile controlate. Amenzile sunt insa unele pe masura. Peste 2.000 de deficiențe au fost depistate de inspectorii de munca, care au demarat campania naționala […] The post Mii de nereguli descoperite inainte de Paște in brutariile din țara! Amenzile au curs rau appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

