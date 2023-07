Mediul de afaceri european, în declin. Țările care pot aduce UE în prag de recesiune SONDAJ Activitatile de afaceri din zona euro au scazut in iulie cu mult mai mult decat erau asteptarile, pe fondul faptului ca cererea din industria de servicii, dominanta in blocul comunitar, a scazut, in timp ce productia din fabrici s-a redus in cel mai rapid ritm de la declansarea Covid-19, a aratat un sondaj citat de Reuters. Declinul a avut o baza larga, cele mai mari doua economii ale zonei euro, Germania si Franta, ambele in teritoriu de contractie, si probabil va spori temerile ca blocul va intra din nou in recesiune. Sondajul a mai indicat ca politica de crestere a ratelor dobanzii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

