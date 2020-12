Proiectul Bancii Banci de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice și Medicinale de la Buzau și parcursul acestuia este deja bine-cunoscut. De un an de zile se așteapta inceperea activitații in aceasta instituție de importanța strategica pentru conservarea și dezvoltarea biodiversitații la speciile autohtone de plante. In luna septembrie a acestui an, ministrul agriculturii, Adrian Oros, și-a exprimat dorința sa afle poziția mediului academic cu privire la necesitatea funcționarii unei Banci de Resurse Genetice Vegetale la Buzau. Din acest motiv, deputatul…