- Un kilogram de carne de miel a ajuns sa coste in piețele din Brașov 60 de lei, in Saptamana Mare a catolicilor. Ortodocșii spun ca vor cumpara doar bucați de miel sau vor renunța sau vor renunța la friptura tradiționala.

- Urzicile vandute in piețele din Romania au devenit mai scumpe decat carnea. Cei care doresc sa se bucure de verdețurile sanatoase trebuie sa scoata bani serioși din buzunare. La piața, un kilogram de urzici a ajuns sa coste 30 de lei. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din Romania a facut o comparație,…

- Urzicele sau „delicatesele sezonului”, asa cum au ajuns ele sa mai fie cunoscute, se pot cumpara la preturi exorbitante din pietele din Romania. Clientii cumpara doar de pofta, pentru ca putini isi permit 1 kilogram intreg. Un kilogram de urzici – 60 lei Un kilogram ajunge sa coste chiar si 60 de lei,…

- Carnea de miel s-a scumpit drastic in Romania, iar prețul continua sa creasca pe masura ce ne apropiem tot mai mult de Paște. Un kilogram de pulpa de miel s-a scumpit și mai mult fața de anul trecut. Iata cat sunt nevoiți sa plateasca romanii pentru a se bucura de acest produs de Paște.

- Carnea de miel se numara printre alimentele care nu lipsesc de pe masa de Paște in niciun an. Chiar daca ne aflam in luna martie, gospodinele sunt interesate de pe acum sa afle care sunt prețurile produselor specifice acestei mari sarbatori. Iata care este prețul cu care se vinde 1 kilogram de carne…

- Prețul unui kilogram de carne de miel a crescut deja, comparativ cu aceeași perioada din 2023, iar fermierii romani preconizeaza noi scumpiri, pana la Paște. Un kilogram de miel viu costa, in 2023, circa 20 de lei, iar acum s-a scumpit cu 15% și este de așteptat sa mai creasca pana la Paște. „Acum,…

- Președintele Asociației Crescatorilor de Ovine și Caprine, Ionica Nechifor, spune ca in luna aprilie miei vii vor costa intre 20 și 21 de lei pe kilogram, insa, cu cat ne vom apropia mai mult de luna mai, fermierii vor fi nevoiți sa mai lase din preț, ajungand la 19 lei pe kilogram.Dupa ce iși vor valorifica…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc in acest an Paștele pe 5 mai, iar cei romano-catolicii in 31 martie, iar producatorii au inceput sa faca deja primele calcule din acest an pentru a stabili care va fi prețul la carnea de miel. Pentru ca vremea este favorabila, crescatorii au transmis ca vor putea satisface…