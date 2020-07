In urma apariției in spațiul public a mai multor cazuri de persoane care ar fi fost depistate greșit cu noul coronavirus, medicul Virgil Musta vine cu explicații in ceea ce privește modul in care se fac testele pentru Covid-19. „Testele de coronavirus au o sensibilizare intre 70 si 95 la suta, in functie de fragmentele ARN. Deci testele sunt extrem de precise. Problemele aparute la rezultate tin de alte motive”, a spus medicul. „Depinde foarte mult daca aparatul de testare a fost calibrat bine de cel care a recoltat probele. Trebuie sa ai experienta pentru asa ceva. Deci, in cazul rezultatelor…