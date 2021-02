Stiri pe aceeasi tema

- Va anunțam cu tristețe, trecerea in neființa a Doamnei Doctor Clem Ecaterina Eleonora, ce a ingrijit mulți pacienți din comuna noastra cu daruire și responsabilitate. Ii aducem un omagiu astazi din partea comunitații și sa ințelegem ca in anul 1964 cand dumneaei incepea sa profeseze in comuna Bolotești,…

- Un barbat din Marea Britanie a cheltuit peste 300 de euro la medicul veterinar, dupa ce ciinele sau a inceput sa șchiopateze, transmite stirileprotv.ro. Barbatul, care avea piciorul in ghips, a observat ca patrupedul a inceput sa șchiopateze, așa ca a luat decizia de a-l duce la medicul veterinar pentru…

- Ministerul Sanatatii ii indeamna pe romani sa stea acasa revelionul acesta. „Vei ajuta sa scada riscul raspandirii COVID-19 și vei ajuta personalul medical din prima linie sa respire, pentru ca acum se sufoca sub presiunea cazurilor.” Mii de medici și asistenți medicali lupta in prima linie cu pandemia,…

- Un craiovean de 33 de ani s-a ales cu un dosar penal pentru conducere fara permis și sub influența alcoolului. Asta dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, a fugist de polițiștii care au incercat sa-l traga pe dreapta. Reprezentanții IPJ Dolj spun ca polițiștii au incercat sa-l opreasca pe șofer…

- V.S. Un barbat a fost prins de polițiști cu un pistol cu alice asupra sa, in comuna Maneciu. Luni seara, aproape de miezul nopții, acesta se plimba alaturi de alte doua persoane pe o strada din comuna, iar in momentul legitimarii de catre patrula de ordine publica s-a constatat ca avea asupra sa o arma…

- Ieri, 26 noiembrie 2020, in jurul orei 15.15, un barbat in varsta de 39 de ani, din comuna Baița, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, in localitatea Mihaileni, din directia de mers Abrud – Brad, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu autoutilitara condusa de un barbat in varsta…

- Medicul veterinar Octavian Ilisoi a transmis condoleanțe familiilor care au pierdut persoane dragi in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Municipal Piatra Neamț. Candidatul Pro Romania pentru Senat considera ca aceasta tragedie este un nou semnal clar ca autoritațile de la București nu cunosc ...