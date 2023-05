Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Timișoara l-au facut scapat pe sarbul care a fost prins incercand sa scoata din țara sute de documente clasificate, iar acum, cand DIICOT investigheaza alte ”scurgeri” ilegale de documente secrete, ANRM emite documente dubioase, a dezvaluit, aseara, jurnalistul Dragoș Boța, la emisiunea…

- Un barbat baut și fara permis de conducere a fost prins la volanul unei mașini, sambata seara, in localitatea Caraula, județul Dolj. Barbatul a fost reținut. Polițiști din cadrul Sectiei nr.7 Politie Rurala Plenița au reținut, pe 25 martie, pentru 24 de ore, un barbat, de 48 de ani, din comuna Caraula,…

- Un agent de politie judiciara din cadrul Sectiei 21 din Capitala a fost retinut de procurorii DNA, dupa ce a fost prins in timp ce primea 10.000 euro mita de la o femeie, careia ii promisese ca o va ajuta sa obtina fraudulos permisul de conducere. Potrivit DNA, in cursul zilei de marti, politistul ar…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru furt din autovehicule. La data de 9 martie 2023, in urma investigațiilor efectuate polițiștii Secției 2 Timișoara au depistat un tanar de 25 de ani,recidivist, banuit de comiterea infracțiunii de furt. In fapt, la data de 20 februarie…

- Un barbat de 24 de ani a fost retinut miercuri, 8 martie, de procurorii DIICOT Timisoara, acuzat ca a trimis in Romania mai multe bagaje cu 37 de kilograme de canabis, in urma unei calatorii in Spania, potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis joi, 9 martie. Potrivit procurorilor, barbatul a mers…

- Ancheta a procurorilor DNA Timișoara in cazul unui individ, lector universitare in Reșița. Barbatul a fost prins in flagrant in timp ce primea 50.000 de lei pentru a le da nota de trecere unor studenți. Banii reprezinta numai o parte din sumele incasate de cadrul universitar de la studenți.

- Un profesor universitar al UBB Reșița a fost prins in timp ce lua șpaga. Au fost descoperite teancuri de bani in dulapurile din locuința barbatului Un profesor universitar al UBB Reșița a fost prins in timp ce lua șpaga. Au fost descoperite teancuri de bani in dulapurile din locuința barbatului Procurorii…

- Procurori din cadrul DNA Timișoara și ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție din Caraș-Severin l-au ridicat de pe strada, in Reșița, pe Cristian Rudolf. Barbatul, profesor de istorie in cadrul Universitații „Babeș Bolyai” Reșița, ar fi fost denunțat de mai mulți polițiști care iși continua studiile,…