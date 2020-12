Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL, Bogdan Pivariu, este noul primar al Floreștiului. În urma rezultatelor, acesta a transmis un mesaj de mulțumire floreștenilor care i-au oferit încrederea lor.

- Ziarul Unirea Doua persoane REȚINUTE dupa ce au amenințat cu MOARTEA un primar din județul Alba La nivelul județului Alba structurile MAI au primit 17 de sesizari referitoare la posibile contravenții sau infracțiuni electorale, dar 5 nu s-au confirmat in urma primelor verificari. Pana la aceasta ora,…

- O parte dintre bucureșteni s-a trezit duminica la primele ore ale dimineții pentru a-și exercita dreptul de vot pentru alegerile locale.Astfel, la ora 08.00, la secția de votare de la Liceul ”Eugen Lovinescu” din Capitala, s-a format o coada impresionanta.Oamenii au așteptat insa in liniște sa le vina…

- Corneliu Furman candideaza din partea Uniunii pentru Bucovina pentru functia de primar al comunei Dornesti, din judetul Suceava. In noaptea de 23 spre 24 septembrie, o persoana necunoscuta i-a desenat o svastica nazista pe gardul gospodariei familiei sale.

- Vestea ca Traian Basescu va candida din nou pentru funcția de primar general al Capitalei a creat multa valva printre politicieni, dar și printre alegatori. Fostul președinte și primar al Capitalei este una dintre cele mai apreciate figuri politice din Romania, motiv de teama pentru contracandidații…

- Teodor Dobre este candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Nistorești. Deși se afla in fața primului mandat de primar pentru care le cere votul locuitorilor comunei Nistorești, Teodor Dobre spune ca pariul sau cu concetațenii sai are la baza proiectele cu care vine in fața…

- Reprezentanții Televiziunii M9 din Targu Mureș au transmis luni, 14 septembrie, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook, faptul ca in seara zilei de joi, 17 septembrie, de la ora 20.00, va avea loc o dezbatere care ii va reuni pe candidații pentru funcția de primar al municipiului…

- Partidul Ecologist Roman, filiala Neamț, pare ca a fost total surprins de alegerile locale, din moment ce are un singur candidat la o funcție de primar și foarte puține, adica doua, liste la consilieri locali. Candidatul care a trecut de barierele ințelegerilor locale de partid este doamna Nicoleta…