Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv joi ca medicul Mircea Beuran sa ramana in arest la domiciliu, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a primit o mita de 10.000 de euro pentru a-i aranja unui medic ocuparea unui post de asistent universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti.



Curtea de Apel Bucuresti a respins atat contestatia medicului, cat si pe cea a DNA, fiind mentinuta decizia instantei de fond - Tribunalul Bucuresti - prin care Mircea Beuran a fost plasat pe 14 februarie in arest la domiciliu.



In motivarea deciziei, judecatorul…