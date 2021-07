Medicul ieşean Laura Mareş a ajuns pe “Acoperişul lumii”: la peste 8 000 de metri! Alpinista ieseana este prima romanca ajunsa pe varful Gasherbrum II fara oxigen suplimentar. Medicul oftalmolog iesean Laura Mares, care si-a descoperit pasiunea pentru alpinism in urma cu opt ani, a reusit o noua performanta remarcabila. Laura a atins in urma cu cateva zile varful Gasherbrum II din masivul Karakorum, fara a utiliza oxigen suplimentar si fara ajutorul porterilor de altitudine. Insotita de Justin Ionescu, Laura a avut nevoie de o ascensiune finala de 13 ore pentru a ajunge pe celebrul varf din Pakistan. A fost a doua tentativa a celor doi alpinisti romani de a atinge Gasherbrum… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

