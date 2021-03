Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara si cele patru comune limitrofe vor iesi din carantina instituita in urma cu doua saptamani, dupa ce membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis au respins, sambata seara, propunerea de prelungire a starii restrictive pentru inca 7 zile. Carantina va expira in noaptea…

- Astfel, in conditiile in care rata de infectare nu a scazut sub 3 la 1.000 de locuitori, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba a hotarat miercuri sa fie prelungita aplicarea unor masuri de limitare si prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2, cum ar fi interzicerea activitatii…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, a cerut, luni seara, administratiei timisorene sa vina cu un plan de actiune prin care sa se reduca perioada carantinarii si a efectelor negative ale acesteia asupra sectorului social, economic si educational. Alin Nica a afirmat, intr-o declaratie…

- Daca nu se lua acum masura intrarii in carantina a municipiului Timișoara, s-ar fi luat oricum mai tarziu și riscul era sa dureze și mai mult carantina. Cu cat o rata de incidența este mai mare, cu atat este mai greu sa fie coborata, a explicat sambata, la Digi24, Raed Arafat, șeful Departamentului…

- Autoritațile au decis sa nu prelungeasca starea de carantina in comuna Dumbravița. Subprefectul Mircea Bacala a convocat, astazi, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In cadrul ședinței a fost prezentanta situația epidemiologica la nivelul județului Timiș. Totodata s-a pus in…

- Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in localitatea Havarna din judetul Botosani a ajuns, joi, la 12,78 cazuri la 1.000 de locuitori, cel mai ridicat nivel din ultimele doua saptamani, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP). Localitatea cu 4.302 locuitori va intra, incepand…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a facut, astazi, un anunț legat de situația localitaților din jurul Timișoarei care sunt in carantina. ”Astazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, voi susține ridicarea carantinei pentru Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița…

- Rata de infectare cu noul coronavirus depaseste, din nou, trei cazuri la mia de locuitori in statiunea Sinaia, oras in care restrictiile au fost relaxate in ultimele zile ale anului trecut ca urmare a scaderii numarului de cazuri active.Potrivit datelor comunicate, vineri, de Prefectura Prahova, in…