Medicul care l-a tratat pe Alexei Navalnîi după ce a fost otrăvit a murit brusc Maximishin era medic sef adjunct in cadrul Spitalului de Urgenta din Omsk, locul in care a ajuns Navalnii dupa ce a fost otravit cu noviciok.Spitalul a transmis joi, 4 februarie, un comunicat de presa, relatand ca Serghei Maximishin a murit "brusc" la varsta de 55 de ani."Cu regret, va informam ca medicul sef adjunct pentru anestezie si resuscitare din cadrul Spitalului de Urgenta №1, asistent al departamentului Universitatii medicale de stat din Omsk, doctor in stiinte medicale, Maksimishin Serghei Valentinovici a murit brusc", se spune in comunicatul transmis de Spital, fara a se preciza cauza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

