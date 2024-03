Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina revendica sambata, la marcarea a doi ani de la invazia rusa, un atac cu drona vizand o otelarie importanta in Rusia, relateaza AFP și news.ro. Autoritatile ruse au anuntat un incendiu la o instalatie siderurgica la Novolipetk (NLMK ), in regiunea Lipetk (vest).Imagini postate pe retele…

- Iulia Navalnaia, vaduva opozantului rus Aleksei Navalnii, ucis vineri intr-o inchisoare ruseasca din Arctica, se va intalni, luni, la Bruxelles, cu ministrii de externe al statelor Uniunii Europene, a anuntat, duminica, seful diplomatiei europene, Josep Borrell. „Luni, o voi primi pe Iulia Navalnaia…

- Politicianul opoziției ruse, decedat, avea un spirit unificator care amenința beneficiarii conflictului. Indiferent de cauza morții politicianului rus Aleksei Navalnii, el a fost ucis de regimul lui Vladimir Putin. A fost o execuție lenta, care a inceput cu otravirea sa cu agentul chimic Novichok in…

- Vloggerul roman Cosmin Avram a stat aproape o luna in Rusia. Ce-a descoperit? Cosmin Avram și-a expus impresiile. ”Ca o concluzie, dupa 30 de zile in Rusia, pot spune ca oamenii, mare parte din oameni, intr-adevar, sunt cenzurați. Cel puțin aceasta este parerea mea personala. Sunt puțin rupți de lucrurile…

- O profesoara din Rusia a fost plasata in arest preventiv pentru ca a incendiat o scoala, fara a provoca victime, dupa ce si-a declarat "sprijinul pentru armata ucraineana" intr-un video pe internet, a anuntat marti Comitetul de Ancheta local, relateaza AFP.Potrivit canalelor de Telegram rusesti Mash…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…

- Victoria Ucrainei in razboiul de uzura cu Rusia este puțin probabila in 2024, deși in teorie, este realizabila in anii urmatori, arata o analiza a publicației independente rusești Meduza. In același timp insa, spune analiza, infrangerea Kievului - cu excepția cazului in care livrarile occidentale de…

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv din vestul tarii si asupra capitalei Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00, relateaza Le…