Medicii români anunță reacțiile la a doua de vaccin. Pot fi “mai zgomotoase” Reacțiile dupa a doua doza de vaccin pot fi ceva “mai zgomotoase”, spun medici romani care s-au vaccinat. ”Haideți sa va spun ce s-a intamplat cu colegii mei, sau ce s-a intamplat dupa ce toți am facut rapelul. Suntem 500 de persoane care am facut prima doza și care am facut și rapelul. La prima […] The post Medicii romani anunța reacțiile la a doua de vaccin. Pot fi “mai zgomotoase” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Austria a gasit 96 de straini in stațiunea montana St Anton am Arlberg, incalcand regulile anti-pandemie, potrivit agenției Reuters. Primarul din St Anton, una dintre stațiunile de top ale Austriei, a afirmat ca zeci de tineri turiști au venit recent in localitate și au incalcat regulile.…

- O serie de precizari privind rapelul impotriva coronavirusului au venit vineri de la un oficial din Grupul de Comunicare Strategica(GCS), in contextul in care tot mai mulți romani intampina probleme cand vor sa se programeze pentru administrarea celei de-a doua doze a vaccinului. In mod normal, rapelul pentru…

- Scaderea cazurilor de COVID-19 a dus la relaxarea restrictiilor din Capitala, dar cifrele in scadere nu sut relevante, spun medicii din prima linie. In plus, avertizeaza aceștia, acum ne putem astepta la o explozie de cazuri. Medicii pun pe seama stigmatizarii faptul ca, in ultima perioada, oamenii…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) face cu o zi inainte de finalul anului ceea ce ar fi trebuit sa inceapa cu mai mult timp inainte. Anunța printr-un comunicat de presa ca peste o zi, piața energiei se liberalizeaza complet, iar consumatorii casnici ar trebui sa incheie…

- Un sondaj IRES realizat in perioada 18-21 decembrie, indica faptul ca deși 25% dintre romani resping ferm vaccinarea anti-COVID-19, mai mulți romani sunt deciși sa se vaccineze impotriva coronavirusului: Da, sunt decis sa ma vaccinez – 37,4% barbați, 29,5% femei Nu sunt decis daca ma vaccinez – 36,1%…

- Prezenta la vot la alegerile parlamentare a fost, duminica, la ora 17.00, de 25,20%. Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), 4.585.708 de romani si-au exercitat dreptul de vot pana la aceasta ora. Prezenta la vot la alegerile parlamentare, duminica, la ora 16.00, a fost de 22,57%. 4.106.377 de romani…

- Prezenta la vot la alegerile parlamentare a fost, duminica, la ora 14.00, de 16,77%, 3.051.653 de romani exercitandu-și dreptul constituțional pana la aceasta ora. Prezenta la vot pe tara la alegerile parlamentare a fost, duminica, pana la ora 13.00, de 13.85% respectiv de 2.519.896 de alegatori, potrivit…

- Bugetul Romaniei are o gaura de peste 13 miliarde de euro, potrivit celor mai recente furnizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Antena 3. De asemenea, ultimele statistici indica o noua adancire a deficitului comercial, iar importurile de produse alimentare continua sa creasca. INS:…