Medicii i-au replantat trei degete fetiţei care şi-a prins mâna în tocătorul de carne Fetita in varsta de patru ani care a fost adusa de urgenta la Iasi cu elicopterul SMURD dupa ce si-a prins mana intr-o masina de facut suc de rosii este internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Aceasta a fost operata de medicii din sectia de Chirurgie Plastica, care au reusit sa ii salveze cele trei degete prinse in masina electrica. Fetita este in continuare sub supravegherea medicilor. „In prezent este detubata, stabila hemodinamic, relativ confortabila in ceea ce priveste durerile de la nivelul mainii traumatizate. Urmeaza un tratament cu antibiotic, de prevenire a infectiilor si de stimulare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 4 ani, din Onești, a fost transportata, cu un elicopter SMURD, la Spitalul de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași, dupa ce și-a prins mana in mașina de tocat carne, relateaza 24iasi.ro. Medicii ieșeni nu se afla la primul caz de acest fel, dupa ce au reușit sa salveze mana unui…

- Un echipaj de Terapie Intensiva al SMURD Iasi transfera in cursul zilei de astazi, 19 iulie, de la Falticeni la Spitalul de Copii „Sf. Maria" doua fetite din cauza unor complicatii aparute in urma infectarii cu SARS-CoV-2. „Echipajul aduce de la Falticeni gemene de o luna si 17 zile, 2,5 kilograme,…

- “Fetița de 3 ani a fost internata in Secția de Chirurgie Plastica și Microchirurgie Recontructiva a Spitalului “Sf. Maria” Iași. Cu ajutorul colegilor din serviciul DESCARCERARE SMURD și UPU s-a indepartat corpul metalic al tocatorului de carne in care era angrenat membrul superior al copilului. Ulterior…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata la Spitalul de Pediatrie „Sf. Maria” din Iasi, dupa ce la etajul 1 al institutiei medicale au fost semnalate degajari de fum.Mai multe persoane au fost evacuate in curtea spitalului. Au fost evacuati 50 de copii si 150 de persoane adulte,…

- Dupa aproape doua luni de stat in spital, cel de-al doilea copil care a suferit arsuri majore in urma incendiului produs in comuna Tacuta, judetul Vaslui, pe data de 1 aprilie, a fost externat de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Cazul a fost unul deosebit de complicat, explica medicii, fiindca…

- Fetita in varsta de doar 6 luni care a ajuns la Iasi dupa ce s-ar fi inecat cu lapte se afla in continuare in stare foarte grava. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", unde fetita se afla internata, spun ca prognosticul este unul sever. „Fetita este in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva,…

- Micuta se afla in stop cardiorespirator cand a fost consultata de medicii ambulantei. Dupa ce a fost resuscitata o ora, inima micutei a inceput sa bata din nou. O fetita de doar 6 luni dintr-o comuna din judetul Neamt a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Ajutorul medicilor…

- Tanara ieseanca plecata la studii in Germania si lovita acolo de o boala cumplita a ajuns din nou in stare grava in Germania, la 4 ani dupa ce a primit plamani noi si o noua sansa la viata. Alexandra a fost preluata din Romania de o aeronava a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale.…