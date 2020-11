Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații anunța intr-un interviu pentru Libertatea, ca vrea sa preia toate spitalele din nou in subordinea ministerului, dupa tragedia de la Piatra Neamț in care au murit 10 oameni. Daca voiam sa fac o verificare la Spitalul Județean, trebuia sa cer aprobare de la domnul Arsene, spune, revoltat,…

- Surse medicale din Romania susțin ca specialiștii de la spitalul din Belgia sunt optimiști in ceea ce privește evoluția starii de sanatate a medicului Catalin Denciu. Informații neconfirmate oficial arata...

- Potrivit surselor Antena 3, Catalin Denciu, mediucul erou din Piatra Neamț este intubat in aceste momente in Belgia, iar starea sa este una critica! Cadrul medical ar avea arsuri pe 70% din suprafața corpului, nu 40% cat s-a stabilit in urma cu o zi!

- Ludovic Orban a facut declarații referitoare la transferul medicului Catalin Denciu, care se afla in stare grava dupa ce a incercat sa salveze pacienții internați la ATI in Spitalul Județean din Piatra Neamț, in timpul incendiului de sambata seara. Premierul a spus ca medicul este in tratament la Spitalul…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, susține ca medicul roman transportat in Belgia a fost preluat astazi cu bine. Citeste si: Detalii DRAMATICE de la Neamț: Medicul și-a riscat propria viața pentru a salva un pacient „Pot sa va zic ca medicul a ajuns in Belgia și este in tratament. Am…

- Aeronava Tarom care il transporta pe medicul erou Catalin Denciu la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia a decolat, duminica dimineața, de pe Aeroportul Otopeni. TEODOSIE pregatește o judecata pamanteasca Medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra…

- Aeronava Tarom care il transporta pe medicul erou Catalin Denciu la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia a decolat, duminica dimineața, de pe Aeroportul Otopeni. Medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este dus, duminica dimineața,…

- Medicul care a suferit arsuri grave in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu și era de garda la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a incercat sa salveze din flacari pacienți care erau internați in stare critica,…