- Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF), cel mai important for reprezentativ al medicilor de familie din tara, trage un semnal de alarma cu privire la amenințarea epidemiologica a difteriei, de la granița de Nord a țarii. Medicii de familie solicita Ministerului Sanatatii lansarea de urgența…

