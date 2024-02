Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie clujeni au ajuns sa fie exasperați de defecțiunile platformei informatice a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Aceștia reclama ca, in ultimul timp, erorile și defecțiunile sunt atat de dese incat activitatea lor este afectata semnificativ.Potrivit Patronatului Medicilor de…

- Așa cum TurdaNews va informa zilele trecute, medicii de familie din județ sunt nemulțumiți de condițiile adoptarii noului contract cu CNAS, a creșterii taxelor si impozitelor și a creșterii cheltuielilor de funcționare ale unitaților medicale, anunțand faptul ca de la 1 februarie cabinetele de medicina…

- Schimbarile legislative care ar urma sa intre in vigoare de luna viitoare in domeniul medical au creat o adevarata panica in randul medicilor de familie... The post „Lovesc pacienții, iar pacienții nu-și dau inca seama”. Medicii de familie și cei de ambulator din Arad au pichetat Prefectura (Video)…

- Medicii de familie din intreaga țara ar putea oferi de la 1 februarie consultații doar contra cost. Mai rau, unii dintre ei ar putea pune chiar lacatul pe ușile cabinetelor. Asta dupa ce Casa Naționala de Sanatate a propus reducerea bugetelor.

- Medicii de familie din Cluj resping propunerile CNAS de reducere a bugetului alocat cabinetelor medicilor de familie. Cat va primi in 2024 medic de familie pentru fiecare pacient și serviciile medicale oferite?

- Situația cabinetelor de medicina de familie a devenit critica. Medicii nu mai au bani sa-și plateasca facturile la utilitați, chiriile, consumabilele și nici salariile angajaților. Mulți nu mai au cu ce sa cumpere nici macar tipizate. Prin urmare, nu mai pot elibera pacienților rețete compensate. Le-a…

- Medicii de familie din mai multe județe, printre care și Cluj, spun ca nu și-au primit banii serviciile efectuate in luna octombrie și amenința ca iși reduc activitatea daca CNAS nu face plațile.

- Medicii de familie din Cluj, dar și din alte județe ale țarii solicita Casei Naționale de Asigurari de Sanatate plata serviciilor prestate. Recent, salariații caselor de asigurari de sanatate au protestat, nemulțumiți de salariile mici.