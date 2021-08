Medicii de familie care vaccinează anticovid pacienți la domiciliu, bani în plus In incercarea de a impulsiona procesul vaccinarii, medicii de familie care vaccineaza anticovid pacienți la domiciliu, ar putea primi cu 20 de lei in plus fața de tariful de 40 de lei pe care il primesc daca administreaza vaccinul la cabinet. Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de modificare a ordonanței de urgența in acest sens. De altfel, motivul pentru care Guvernul vrea sa aloce cu 20 de lei mai mult este pentru ca medicul de familie sa iși acopere cheltuielile de deplasare, precum si cele pentru materialele sanitare necesare in plus pentru vaccinare la domiciliu, se arata in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

