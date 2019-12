Medicii avertizează - Risc crescut de diabet în marile orașe din România Trei din 10 copii, cu varste cuprinse intre 10 si 12 ani, din orasele Ploiesti si Cluj-Napoca, prezinta risc de dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2, atrag atentia medicii. Ei au tras aceasta concluzie dupa ce au evaluat aproape 4.700 de copii in cele doua orase noteaza Rador Totusi, in urma unui program de prevenire a bolii, in Ploiesti a scazut procentul elevilor ce prezinta risc de dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2 si al celor cu obezitate. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile alocate monitorizarii diabetului la copii au fost suplimentate cu doua milioane de lei, in baza unui amendament la legea bugetului aprobat de Guvern, potrivit SANATATEATV.Subprogramul de decontare a senzorilor și pompelor de insulina pentru miile de copii diagnosticați cu diabet…

- Avertisment dur din partea specialiștilor! Medicii au intrat in stare de alerta și au atenționat populația sa fie precauta in perioada urmatoare, dupa ce un barbat de 54 de ani a murit de gripa.

- Brandul american de restaurante „Taco Bell”, cu opt locatii deschise in Romania, va deschide joi, 12 decembrie 2019, un restaurant in centrul comercial Coresi Shopping Resort din Brasov. Pana acum, brandul Taco Bell este prezent in Romania in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Ploiesti si Sibiu.…

- Peste 300 de copii internați in Spitalul de Copii din Cluj-Napoca au ramas fara apa curenta timp de 20 de ore! Inițial, reprezentanții spitalului au anunțat ca apa se va lua timp de trei ore, insa perioada a fost depașita.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de luni spre marți, in județul Harghita, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs la adancimea de 90 de kilometri, la ora 1.47. Cele mai apropiate orase de epicentrul…

- Patru spitale oncologice din Romania, aflate la Cluj-Napoca, București, Iași și Timișoara, primesc aparate medicale de 3,7 milioane de euro. Proiectul pentru tratamentul cancerelor la copii este finanțat din fonduri norvegiene, potrivit Mediafax.Coordonatorul proiectului, Vlad Schițcu, a declarat,…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral, pe 29 octombrie, Societatea Nationala de Radiologie Interventionala din Romania (SNRIR) avertizeaza ca in Romania, incidenta bolii a crescut ingrijorator in randul persoanelor tinere, cu varste de peste 20 de ani.

- Plaja NEVERSEA, unde libertatea nu are limite, dragostea e la ea acasa și timpul se oprește in loc iși deschide porțile in anul 2020, in perioada 2-5 iulie. Cea de-a patra ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, se anunța a fi una și mai spectaculoasa, atat din punct de vedere…