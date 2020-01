Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mircea Beuran nu mai este șeful Secției de Chirurgie, iar echipa care a operat-o pe femeie și spitalul au fost amendați de Inspecția Sanitara de Stat. Mai mulți angajați ai spitalului au protestat fața de aceste decizii. Profesorul Beuran a anunțat ca va contesta sancțiunile și spune ca demiterea…

- Medicul Mircea Beuran a declarat, intr-o intervenție la Antena 3, ca va contesta decizia privind demiterea sa de la șefia secției de Chirurgie, deoarece masura nu a fost motivata. „Lucrurile acestea m-au surprins, dar totodata, pot sa afirm ca nu sunt niște lucruri normale. Sa-i poți sa-i dai decizia…

- Mircea Beuran a declarat, dupa ce a fost demis de la sefia Sectiei de Chirurgie, ca va contesta decizia prin care a fost eliminat din functie deoarece masura nu a fost motivata. Medicii care il sustin „sesizeaza pericolul", deoarece sunt multi sefi de sectie care deranjeaza, mai considera Beuran. „Decizia…

- Mircea Beuran a declarat, dupa ce a fost demis de la șefia Secției de Chirurgie, ca va contesta decizia prin care a fost eliminat din funcție deoarece masura nu a fost motivata. Medicii care il susțin „sesizeaza pericolul”, deoarece sunt mulți șefi de secție care deranjeaza, mai considera Beuran.„Decizia…

- Medicul Mircea Beuran a declarat luni, dupa ce a fost demis de la șefia Secției de Chirurgie a Spitalului Floreasca, ca va contesta decizia prin care a fost eliminat din funcție deoarece masura nu a fost motivata.

- Ministerul Sanatații anunța ca Mircea Beuran a fost demis de la șefia Secției de Chirurgie din Spitalul Floreasca, dupa ce cercetarea efectuata de conducerea unitații arata femeia a ars din cauza unei erori umane a echipei operatorii.

- Medicul Mircea Beuran, demis din calitatea de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III, anunta Ministerul Sanatatii in urma anchetei in cazul femeii arse in timpul operatiei la Spitalul Floreasca. Beuran este acuzat ca a incalcat o treime din obligatiile asumate prin contractul de administrare a sectiei.…

- Ministerul Sanatații anunța ca Mircea Beuran a fost demis de la șefia Secției de Chirurgie din Spitalul Floreasca, dupa ce cercetarea efectuata de conducerea unitații arata femeia a ars din cauza unei erori umane a echipei operatorii. Medicii, asistentele și spitalul au primit amenzi de 30.000 lei,…