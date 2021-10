Stiri pe aceeasi tema

- Romania va atinge varful de val pandemic peste doua saptamani și atunci se va ști exact cat de mare va fi creșterea, a declarat la Digi24, medicul Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie. Cifrele vor fi fara precedent, a adaugat el.

- „Orice val epidemic are o panta ascendenta, un varf, estimat pe la jumatatea lunii octombrie, apoi o panta descendenta. Acum suntem pe panta ascendenta, asta este clar. Creșterea este destul de vertiginoasa. Virusul acesta infecteaza in mod repetat dupa oferta ce i se face. Daca nu sunt masuri sau masurile…

- „Orice val epidemic are o panta ascendenta, un varf, estimat pe la jumatatea lunii octombrie, apoi o panta descendenta. Acum suntem pe panta ascendenta, asta este clar. Creșterea este destul de vertiginoasa. Virusul acesta infecteaza in mod repetat dupa oferta ce i se face. Daca nu sunt masuri sau masurile…

- Școlile se deschid in cateva zile și parinții sunt mai preocupați de achiziția de rechizite decat de siguranța copiilor in clasa, spune Octavian Jurma. Valul 4 crește mai repede decat oricare dintre valurile epidemice de pana acum. Epidemiologul adauga, insa, ca „exista și o bruma de speranța”. Conform…

- Radu Țincu, medic primar ATI Floreasca, a comentat cifrele momentului, peste 1.300 de cazuri in ultimele 24 de ore. Referior la cazurile de la ATI, mediul a precizat ca „in acest moment discutam de aceeași severitate a bolii, nu s-a schimbat nimic in severitatea dezvoltata de noile variante ale bolii”.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, susține ca situația pandemiei se va inrautați in Romania, in urmatoarele patru saptamani, deoarce valul patru al pandemiei se propaga mai rapid decat se estima inițial. Valeriu Gheorghița a declarat duminica seara, la Digi24, ca la…

- Medicul Valeriu Gheoghița spune ca varful valului 4 al pandemiei va fi atins la jumatatea lunii septembrie, cand sunt așteptate peste 1.500-1.600 de cazuri de COVID-19 pe zi. El spune ca cel mai bun moment pentru vaccinare, in cazul celor care nu au facut deja acest lucru, este „acum”, pentru a dobandi…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a exclus categoric carantinarea naționala pe teritoriul Romaniei in valul al patrulea al pandemiei.Intrebat de jurnaliști daca se va mai aplica lockdown in Romania in valul Delta, Raed Arafat aa raspuns ca „nu, pentru ca avem alte mecanisme acum si sa…