- Oamenii de știința de la Universitatea de Medicina din Viena au gasit planta care poate lupta eficient impotriva hepatitei C.Despre aceasta a anunțat Day.az cu referire la portalul științific Forschung. Experții au studiat proprietațile silibininei, care este componenta principala a ciulinului. Oamenii…

- SOLICITARE… Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, aflat in subordinea autoritatii judetene, nu misca un pas fara stirea consilierilor. Avand in vedere deficitul de personal medico-sanitar, conducerea unitatii a propus Consiliului Judetean Vaslui sa modifice statul de functii si a organigramei unitatii,…

- Cercetatorii japonezi au dezvoltat un anticorp artificial (VHH), ce poate actiona impotriva SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19.Grupul de oameni de știința lucreaza la Universitatea Kitasato, din Tokyo, in colaborare cu compania Kao si cu firma emergenta Epsilon Molecular Engineering.„Avem…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 94 din 13 februarie 2020, Biroul de Informare și relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului…

- 1. Este posibila reinfectarea? Pentru decidenții care lupta sa reduca costul economic al masurilor de carantina, scenariul acordarii unei libertați totale de mișcare pentru oamenii care au avut deja virusul este unul seducator. Pana la urma, ar spune unii, acești oameni au imunitate, nu se pot imbolnavi…

- Este considerata urgența stomatologica situația in care pacientul are nevoie de ingrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infecției sau sangerarii, The post Ce urgențe stomatologice pot fi tratate in cabinetele de medicina dentara, in aceasta perioada appeared first on Stiri din judetul…

- Unul dintre cei mai apreciați nefrologi din Iași va ajunge la Suceava pentru a trata pacienți Covid-19 cu probleme renale. „Mi-am dat seama ca ramane un gol foarte mare”, explica medicul decizia lui de a cere detașarea la spitalul din județul vecin, unde mulți medici s-au imbolnavit și nu mai pot lucra.…

- In aceasta perioada in care contributia fiecaruia dintre noi este importanta pentru depasirea situatiei generate de pandemia COVID-19, Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca sprijina personalul medical si prin specialistii sai din cadrul Centrului de Consiliere Psihologica.…