Stiri pe aceeasi tema

- Policlinica ce aparține de Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița a ajuns sa inchirieze metrul patrat mai scump decat dezvoltatori ce dețin proprietați in zona zero a municipiului. Nu mai puțin de 3.300 de lei lunar platește o firma pentru a ocupa doar un singur metru patrat de pe holurile Policlinicii…

- O fata de 17 ani este in stare critica la Spitalul de Urgenta din Targu-Mures, o alta a fost operata la Odorheiu Secuiesc, iar ce de-a treia ranita a fost in stare de soc, in urma prabusirii partiale a cladirii internatului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc. „Pacienta a ajuns in stare grava,…

- Judecatoria Craiova a dispus mentinerea arestului preveniv fata de un craiovean de 34 de ani, judecat pentru vatamare corporala din culpa, conducere sub influența alcoolului și parasirea locului accidentului. Potrivit politistilor doljeni, in seara zilei de 3 august, barbatul a accidentat un biciclist…

- In spațiul public au aparut noi acuzații la adresa personalului Spitalului Clinic Județean de Urgența din Cluj-Napoca. Potrivit unei clujence, care a fost martora la incidentul ce urmeaza sa vi-l povestim, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj, consultațiile se fac cu piciorul. Mai exact, clujeanca…

- Victima accidentului de munca de la Complexul Energetic Oltenia a fost adusa la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Medicii au decis transferul la Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova, fiind solicitat un elicopter al SMURD. Muncitorul de 50 de ani…

- Majoritatea medicilor care lucreaza in sistemul de stat nu-și primesc la timp luna aceasta, in principal din cauza grevei in care se afla casele de asigurari de sanatate. Potrivit managerului Spitalului Clinic Județean de Urgența, Gabriel Lazany, nu doar salariile intarzie luna aceasta, ci și decontul…

- Un brancardier de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova a primit mita mii de euro pentru intervenirea sa pe langa medici și funcționari cu atribuții manageriale din cadrul unor unitați spitalicești din Dolj.El este acuzat ca a savarșit infracțiunea de trafic de influența in forma continuata,…

- In afara de producatorul auto din Craiova, care este privat, cei mai mari angajatori din Dolj sunt instituții de stat. In top 10 angajatori și-au facut loc și cateva firme cu capital autohton, care activeaza in mediul privat. Iata care sunt acestea. O economie de piața funcționala este aceea unde mediul…