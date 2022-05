Medic anestezist, dar și traficant de droguri Ziua medic anestezist in spital, noaptea traficant de droguri. Este cazul unui barbat din Roma, care lucra – legal, la clinica Tor Vergata, unde era apreciat și avea o cariera frumoasa, și ilegal, in cardașie cu alți traficanți și consumatori, pe piața de droguri Tor Bella Monaca. El a fost o vreme monitorizat, apoi arestat dupa ce i-au fost percheziționate apartamentul și mașina, caci suspiciunea de trafic de droguri in ce-l privește, s-a confirmat. Polițiștii au gasit o cantitate mare de hașiș, in diverse forme, precum și un cuțit cu lama retractabila patata de droguri, bani și un cantar. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

