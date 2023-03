Stiri pe aceeasi tema

- Mediatoarea europeana Emily O'Reilly a cerut Comisiei Europene sa-i precizeze regulile aplicabile calatoriilor de serviciu ale angajatilor sai in contextul unor deplasari ale unui responsabil al acesteia in Qatar, platite de terti.

- Ombudsmanul european, Emily O’Reilly, a cerut Comisiei Europene sa-i precizeze regulile aplicabile calatoriilor de serviciu ale angajatilor sai, dupa aparitia unor dezvaluiri care arata ca un functionar de rang inalt al executivului comunitar a efectuat perioada 2015-2021 deplasari repetate in Qatar…

- Tacerea presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la relatiile sale cu producatorul de medicamente Pfizer, care a condus la cel mai mare contract pentru vaccinuri impotriva Covid-19 al UE, afecteaza increderea publicului si este o problema care nu va disparea, a declarat ombudsmanul…

- Mesajele ar putea dezvalui detaliile acordurilor de cumparare a vaccinurilor COVID-19, in valoare de miliarde de euro, scrie publicația europeana Politico . The New York Times a dat in judecata Comisia Europeana deoarece executivul UE nu a dat publicitații mesajele text dintre președinta Ursula von…

- Fosta vicepreședinta a Parlamentului European a facut o declarație surprinzatoare in fața judecatorului de caz cu privire la banii primiți de la Qatar și Maroc pentru a susține interesle celor doua țari in UE, scrie EFE.

- Este mare scandal in cadrul Uniunii Europene. Vicepresedintele Parlamentului European Eva Kaili a fost retinuta vineri seara sub acuzatii de coruptie, alaturi de alte patru persoane. O tara din Golf, care ar fi Qatar, suspectata ca a oferit mari sume de bani si cadouri generoase pentru a influenta decizii…