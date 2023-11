Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii de la CSU Politehnica Timișoara au caștigat doua medalii la Campionatul Național de Fond, seniori. Andrei Popovici și Bogdan Gorea s-au aflat in aceeași barca și au caștigat o medalie de bronz și una de argint la seniori, dublu rame și dublu vasle. CSU Politehnica Timișoara a fost prezenta…

- Sportivii de la CSU Politehnica Timișoara au parte de un weekend incarcat. Secția de natație cauta noi medalii la Campionatul Național in bazin scurt ce se desfașoara la Otopeni, acolo unde si-a anuntat prezenta si David Popovici. Clubul este reprezentata de trei echipaje la Campionatul Național de…

- Constanta va fi pentru cateva zile capitala gimnasticii aerobice din Romania. Astfel, 224 de sportivi (12 seniori și 212 juniori) vor participa in perioada 2-5 noiembrie 2023, la Sala Sporturilor „Simona Amanar” din Constanța, la Campionatul Național de gimnastica aerobica pentru seniori și juniori.La…

- La Poiana Ștampei (Suceava), pe un traseu dificil, atestat pentru calificarea la Campionatul European de Cros, sportivii de la CSM Constanța au reușit o performanța superba in weekend la Campionatul Național de Cros (seniori). In componența Andrei Sterea, Adelina Panaet, Andreea Pișcu, Alexandru Toader,…

- Weekendul trecut a fost unul cu multe podiumuri pentru sportivii de la CSU Politehnica Timisoara. Echipa formata din Carla Ivanciov, Denisa Zaro, Yasmina Tamașila și Naomi Parvoi a castigat la tineret proba pe echipe a Campionatului Național de alergare verticala, la Campulung Moldovenesc. Medalie de…

- CSU Politehnica Timișoara a obținut medalia de argint la Campionatul Național de 5 kilometri, feminin. Competiția a avut loc la Brașov, la sfarșitul saptamanii trecute. Yasmina Tamașila, Carla Ivanciov, Iulia Dragoi și Denisa Zaro au alergat pentru CSU Politehnica Timișoara la Campionatul Național de…

- Astazi, 27 august, de la ora 10:00, pe plaja Reyna din Constanta are loc o conferinta de presa la care este prezenta Elizabeta Lipa si reprezentanti ai CSM Constanta.Conferinta este organizata in contextul in care plaja Reyna gazdiuieste in perioada 26 27 august, Campionatul National de canotaj pe mare…

- Baza Nautica Dorobanț din Iași a gazduit zilele trecute Campionatul Național de canotaj pentru juniori. Așa cum ne-au obișnuit, sportivii de la CSM Suceava, pregatiți de Ioan Despa, s-au aflat și de aceasta data printre protagoniștii competiției. 11 medalii au cucerit in total sucevenii, dintre ...