- Steagul tricolor al Romaniei a fluturat victorios pe podiumul First Global Challenge - Olimpiada Globala de Robotica - Singapore 2023. Team Romania - Delta Force - revine cu doua medalii olimpice și doua premii.

- TEAM Romania, echipa Delta Force a Liceului Național de Informatica din Arad, va reprezenta Romania la competiția de robotica FIRST Global Challenge, Singapore, 2023, in urma desemnarii de catre „Nație prin Educație” sa ne reprezinte țara.

- Echipa de robotica Delta Force din Arad care reprezinta Romania la competițiile din strainatate și care a ieșit de nenumarate ori campioana are acum spațiu unde sa proiecteze roboți de mari dimensiuni.

