Stiri pe aceeasi tema

- Un rezultat de excepție a fost obținut de dansatorii clubului sportiv Latino Angels Dej la German Open Championship, cea mai mare competiție de dans sportiv la nivel mondial, care s-a desfașurat in perioada 09-13 august in Germania, la Stuttgart. Perechea Sonia Stelea – Robert Kis se intoarce la Dej…

- In perioada 9-13 august, la Stuttgart (Germania) s-a desfașurat cea de-a 34-a ediție a GOC- German Open Championship, cea mai mare competiție de dans sportiv la nivel mondial. Cu o istorie care se intinde pe decenii, timp in care s-au extins categoriile participante, GOC a devenit locul unde se infrunta…

- O noua performanta pentru canotajul romanesc. Duminica, 14 august, sportiva romana Ionela Cozmiuc a cucerit medalia de aur in proba de simplu vasle, categorie usoara, la Campionatele Europene de la Munchen (Germania), informeaza Federatia Romana de Canotaj. Ea a fost cronometrata cu timpul de 8 min,…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Citește mai departe...

- Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial la Olimpiada Internationala de Matematica.„Cea mai buna performanta in ultimii 25 ani! Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial”, a scris ministrul Educatiei,…

- Premierul Nicolae Ciuca a felicitat, vineri, tinerii din lotul de matematica al Romaniei, care au obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial la Olimpiada internationala de matematica. „Au repus scoala romaneasca de matematica pe harta performantei internationale”, a afirmat prim-ministrul.

- David Popovici, liderul echipei de stafeta 4x100 m liber, noua campioana europeana la Otopeni, gazda Campionatelor Europene de inot la juniori, si-a laudat colegii pentru efortul depus in castigarea primei medalii de aur a delegatiei Romaniei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Care este mancarea consumata enorm in țara noastra. Romania se afla pe locul 4 la nivel mondial in ce privește consumul acestui aliment. Preparatul este unul intalnit in multe țari de pe Glob, iar romanii sunt mari amatori ai acestui fel de mancare. Și nu, nu este vorba despre salata de boeuf sau sarmale,…